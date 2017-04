Ønskjer fortgang i Gullkiste-opprusting

Nasjonal Transportplan (NTP) legg opp til å løyve ein milliard kroner til opprusting av E39 Byrkjelo – Sandane, men strekninga ligg ikkje inne i den første perioden, 2018 – 2023, men i perioden 2024 – 2029.

– Det er kjempebra at det har kome inn ein sum som gjer det mogeleg å ta heile strekninga, men dei verste flaskehalsane langs Breimsvatnet er så ille at dei bør rustast opp før. Minimum Gullkista må takast i den første 4-årsperioden. Det er ein av dei verste flaskehalsane på E39, seier Bjørlo. Han peikar på at med 20-minutts ferjeavgangar Anda-Lote er trafikken venta å auke på, og Bjørlo vil jobbe inn mot Stortinget for å prøve å få fortgang i opprustinga.