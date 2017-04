Raudt for glas og metallemballasje

– Vi innfører no ei henteordning for dette avfallet. I dag er dette ei såkalla bringeordning der ein må levere dette til våre miljøstasjonar/returpunkt kring om i kommunen. Vi vil hente dette avfallet hos den einskilde abonnent og det er det mange som ser fram til. Vi legg opp til henting kvar 10. veke og med eigen tømmeplan. Erfaringane er at vi får inn meir avfall og betre sortert, seier Sandal i ei pressemelding.