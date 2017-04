Opnar 4H-gard i Jølster

Ein 4H-gard er eit ope gardsanlegg som tek imot born, unge og vaksne til pedagogisk tilrettelagte besøk. På landsbasis finst det i dag 47 slike gardar. Hovudmålet er å vise fram kva som skjer på ein gard med både planter og dyr. Dette vil føre til auka kunnskap om økologiske samanhengar, matproduksjon, dyr og natur.

– Alle som har lyst er velkomne! smiler Henriette Sunde (33), som driv den nye 4H-garden.

Kjekk utedag

Strand 4H-gard ligg i vakker natur på Strand på sørsida av Jølstravatnet, og er ein av i alt fire 4H-gardar i Sogn og Fjordane. Sunde er utdanna både agronom, førskulelærar og barne- og ungdomsarbeidar, og gler seg til å ta imot besøkande på garden.

– På opninga kan ein mellom anna bli kjend med dyra som er her, gå natursti og delta på ulike aktivitetar som mjølkespannhalding, staurbæring og hesteskogolf. Det vert også grilling på bålpanne, fortel Sunde engasjert.

Gardsveke og leir

– Mottoet til 4H er å «lære ved å gjere». Dette er viktig at alle får oppleve, då får ein ei breiare forståing av kvifor ting er som dei er. Det er heller ikkje så mange born i dag som har nærkontakt med dyr. Dette er også noko dei kan få oppleve her. Det gjer noko med oss, det å senke pulsen og berre vere.

To gardsveker

Den nye 4H-garden har allereie fleire planar framover. Til sommaren vert suksessen frå i fjor gjenteke, med to gardsveker for born. I september vert det ein «Gøy på landet»-dag og i år som i fjor vert 4H-aspirantar i Jølster invitert til leir. Garden tek også imot besøkande grupper etter bestilling. Her kan ein velje mellom gardsbesøk, stølstur, fisking på Jølstravatnet eller vinterpakke med matlaging, aking og moro.

Auka kunnskap

– Eg håpar å bidra til at fleire får eit nærmare forhold til kvar maten kjem frå! Eg tenkjer at det er viktig å gjere den kommande generasjonen bevisst på at kjøtet vi et kjem frå dyr og at potetene veks opp av jorda, seier Sunde.