Vil utvikle uteområda på skulane i Eid

FAU-leiar May Brith Haaland om uteområdet for dei minste elevane på Nordfjordeid skule: – Liknar meir på ei hesteinnhegning enn ein leikeplass

Eid kommune får besøk av Atle Skrede som er rådgjevar på nærings- og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Målet med besøket er å synleggjere kva moglegheit som ligg i spelemiddelordninga for å utvikle uteområda ved skulane.

Kommunalsjefane Elin Leikanger og Harald Sivertsen opplyser at det på dagtid blir ei kort synfaring på uteområda og på kveldstid vert det eit møte/workshop for å jobbe fram konkrete planar for dei einskilde uteområda.

Tema vert mellom anna korleis skape meir aktivitet og trivsel på skuleområdet og det vert informasjon om sykkelstrategi, barnetråkk og trafikksikker kommune

På kveldsmøtet er heile foreldreutvala inviterte med. På dette møtet vil også representantar frå skuleleiinga og teknisk sektor i Eid kommune delta.

Kommunen tenkjer vidare å fylgje opp skulane i forhold arbeidet med å søkje om spelemidlar og finne anna finansiering for å utvikle skuleområda.