To innslag frå Eid vidare til UKM landsfestivalen

I helga blei UKM fylkesmønstring arrangert i Høyanger med til saman 250 deltakarar, der 12 av dei kom frå Eid kommune. Etter mønstringa blei det avgjort at vel halvparten av dei, eller sju deltakarar frå Eid skal vidare til UKM landsfestivalen i Sandnes.

Dei som går vidare er dei to unge dansarane Sara Sandvik Arnestad og Tuva Nyhammer-Taklo. Dei skal i Sandnes vere med på eit miksinnslag saman med fire andre deltakarar frå Sogn og Fjordane. På dette innslaget skal mellom anna Stella Birthe Poland frå Hornindal vere med. Ho spelar på harpe.

Frå Eid skal også rockebandet Jackbow stille på scena i Sandnes.

Desse går vidare til Sandnes:

Enkeltinnslag

• Sigrid Louise Frøysland, (14 år), frå Bremanger, med sjølvskriven fanfiction-historie «Once Upon a Time»

• Jackbow frå Eid med den sjølvskriven låten «Gravity». Andreas Raftevold Espelund (17 år) gitar, Håkon Henjesand Høydal (17 år) gitar, Jakob Hagen (16 år) bass, Peder Naustdal (15 år) vokal og Sigurd Røyrvik Rønnekleiv (18 år) trommer.

• Bjørnar Oppedal (15 år) frå Gulen, piano, Ungarsk dans no. 5 av Johannes Bramhs

• Ivan Lorenzo Brendø (14 år) frå Førde, Dancing on my own (tekst og melodi: Robyn)

Miksinnslaget blir sett saman av

• Folke Melbye (16 år) frå Gulen med EDM

• Didrik Mjanger (15 år) frå Gulen med rap

• Tora Eileen Boatwright Lambrechts (15 år) frå Solund med song

• Sara Sandvik Arnestad 16 år og Tuva Nyhammer Tako 12 år frå Eid med dans

• Stella Birthe Poland (16) frå Hornindal på harpe

Kunst

• «Glasshuset», skulptur, Jorunn Grøndal (16 år) frå Lærdal

• «Sjølvportrett», Tamara Malesevic (15 år) frå Stryn

• «Lys», akrylmåleri, Ingrid Bolstad (17 år) frå Førde

• «Lagde den i fjor, eg lo, det gjer eg ikkje no», fineliner, Thale Eliassen Fink (17 år) frå Førde

Fagpanelet var sett saman av Line Dybedal, Jonas Øren, Miriam Prestøy Lie, Annika Beinnes, Dora David, Andreas Eikeseth Nygjerd og Birgitta Ralston.