Eid er kandidat til nasjonal jordvernpris

– Verkeleg kjekt! Ei stor anerkjenning for den grundige prosessen vi gjennomførte då vi vedtok ny arealplan for Eid kommune i 2015, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo i ein kommmentar.

Eid kommune vedtok ny arealdel i kommuneplanen i 2015. Kommunen gjennomførte ein grundig planprosess, der det vart lagt opp til ei rekkje opne informasjonsmøte og dermed god lokal involvering og medverknad.

Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen skriv mellom anna følgjande i samband med nominasjonen:

«Som landbrukstyresmakt har vi hatt god dialog med administrasjonen i kommunen gjennom møter i Regionalt planforum og synfaring. Kommunen har også definert og valt ut viktige kjerneområde for matproduksjon. Dei nytta utvalde kjerneområda som grunnlag i konsekvensutgreiinga, slik at dei store negative konsekvensane av omdisponering av dei beste jordbruksareala vart synlege.

I samband med første gongs utlegging av arealdelen i kommuneplanen til offentleg ettersyn , hausten 2014, la kommunen opp til å omdisponere relativt store areal til ulike utbyggingsføremål. Fylkesmannen reiste fleire motsegner til planen, og vi meinte at det samla var sett av meir areal til både nærings- og bustadføremål enn det i realiteten ville vere behov i planperioden.

Kommunen tok omsyn både til motsegner og landbruksfaglege råd, og fleire byggjeområde var trekt ut av planen. I samandrag og vurdering av alle innspel til planframlegget går det fram at det var stort lokalt engasjement, både frå grunneigarar, organisasjonar og politiske parti, med oppmoding om å ta vare på dei beste og viktigaste landbruksområda i kommunen.

Sjølv om det i utgangspunktet var lagt inn rikeleg areal til å dekke behovet for bustad- og næringsareal mv. i planperioden, så kom det tydeleg fram at lokalt engasjement medverka til at jordvern og landbruksinteresser fekk auka merksemd i kommuneplanarbeidet. Samanlikna med første planframlegg, vart om lag 250 daa hovudsakleg dyrka jord, trekt ut av planen før utlegging til 2. gongs offentleg ettersyn og vedtak av kommuneplanen i juni 2015. Fylkesmannen sine motsegner utgjorde berre ein mindre del av dette arealet.

Ein god del av jordbruksarealet som vart trekt ut av planen før 2. gongs høyring av kommuneplanen var tiltenkt næringsføremål. Kommunen har no som mål å utarbeide ein strategisk næringsplan, som skal gje grunnlag for å vurdere og avgjere kvar ein skal plassere framtidige næringsområde i kommunesenteret Nordfjordeid. Det går fram av saksdokumenta at kommune også vil vurdere alternative utbyggingsretningar og fortetting, som alternativ til å plassere næringsareal på dei beste og mest verdifulle jordbruksområda på austsida av kommunesenteret. Denne strategien er i tråd med nasjonale føringar om alternativvurderingar når dyrka vert føreslege omdisponert og nedbygt til andre føremål.

Målgruppa for jordvernprisen skal mellom anna vere kommunar som får til gode resultat i samarbeid med andre aktørar i planlegging, gjennomføring og i praksis. Når vi fremjar Eid kommune som Sogn og Fjordane sin kandidat til Nasjonal jordvernpris, har vi lagt vekt på at lokalt engasjement og innspel frå lag og organisasjonar, førte til at jordvernet og landbruksinteressene vart mykje meir vektlagt i arbeidet med å forme og vedta den nye arealdelen i kommuneplanen. Det er prisverdig at kommunen har vedteke ein arealplan som tek jordvernomsyn, også utan bruk av motsegn. Kommunen har vore lydhøyre for landbruksfaglege råd og innspel til planarbeidet, og det har i det heile vore ein god planprosess."