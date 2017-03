Skal leie Fjordabladet inn i framtida

– Det er med skrekkblanda fryd eg tek over roret som ansvarleg redaktør og dagleg leiar i den eldste lokalavisa i Sogn og Fjordane. Det blir kjempespennande. Eg vert visst også den einaste kvinnelege redaktøren i fylket, - det er på tide at det kjem fleire, seier nyeredaktøren. Ho ser på det å skulle leie Fjordabladet inn i framtida som ein svært meiningsfull, utfordrande og spennande jobb, og peikar på at både Eid og Selje er kommunar i vekst der det skjer mykje innan både næringsliv, idrett og kultur.

Meir på nett

Motivasjonen er på topp, og Stokkenes gler seg til å ta fatt. Sjølv om ho etter kvart nok vil setje sitt preg på avisa, så har ho førebels ingen planar om nokon revolusjon når det gjeld kva stoffområde som skal dekkjast. Det første lesarane vil merke er ei meir medviten satsing på nett, med fleire nettsaker og meir systematisk dekking av nyhende.

– Vi skal ikkje gløyme papiravisa, men det å levere aktuelt, relevant og unike saker på nett er viktigare enn nokon gong. Fjordabladet er ei viktig lokalavis for innbyggjarane, og det skal ho halde fram med å vere. Når eidarane treng informasjon, skal fjordabladet.no vere førstevalet, seier Stokkenes.

Ei god blanding

Nyeredaktøren ønskjer at avisa skal ha eit nært forhold til lag og organisasjonar. Det skjer veldig mykje i Eidasamfunnet og journalistane rekk ikkje over alt, men avisa tek gjerne imot tips og bilde når ting skjer, og ein kan få dekka arrangement ved sjølv å bidra.

– Vi skal halde fram med å ha ei god blanding av positive saker og kritisk blikk på det som skjer i lokalsamfunnet. Har du ein litt spesiell hobby, eller er du ikkje heilt nøgd med eldreomsorga. Tips oss gjerne. Lokalavisa skal vere både lim og lupe. Fjordabladet skal berøre og engasjere. Døra er alltid open til mitt nye kontor. Eg er glad i ein god diskusjon, seier nyeredaktøren.

– Kva med Selje, vil avisa utvide sitt nedslagsfelt?

– Det er naturleg at det vert meir stoff frå Selje når det blir ein felles kommune.

– I desse kommunesamanslåingstider. Har du tru på samanslåing av Vågsøy og Flora til Kinn kommune?

– Eg forstår ikkje heilt politikarane i Vågsøy. Å reise frå Måløy til Florø tek to timar og ei ferje. Det er lenger enn frå Måløy til Stryn. Det er litt rart at ein ikkje heller kan samarbeide tettare med kommunar i Nordfjord, seier redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes, om ei sak som det heilt sikkert vil bli skrive både reportasjar og leiarartiklar om i Fjordabladet i tida framover.

Les meir om den nye redaktøren i papiravisa tysdag.