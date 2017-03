Sanninga om falske nyheiter

Stanghelle meiner at media i framtida blir meir og meir på nett. Han fortel at det er eit problem når politikarar gøymer seg bak falske nyhende. Han viser til Listhaug: «Dette er fake news», når ho kommenterer urettferdige titlar. Stanghelle er eining med kulturministeren som seier at politikarar er nøydd til å tole kritikk.

Falske nyheiter

I ei meiningsmåling i fjor vart Harald Stanghelle kåra til den journalisten med størst tillit her i landet. Han hadde dermed eit godt utgangspunkt for å snakke om effekten av falske nyheiter. Stanghelle seier det i dag er ein diskusjon om «fake» news». Kven set dagsorden? Eit mektig næringsliv, politikarar eller ulike krefter som har ein bestemt eller skjult agenda. Har media ein plass i dette?

- Media har eit fortrinn, dei er stort sett uavhengige, seier Stanghelle. Det gjer noko med eit samfunn om ein undergraver den uavhengige journalistikken.

- Då blir det kaos, seier han. Han meiner at Ver-varsam-plakaten står sterkt i Norge. Men han meiner det er grunn til å uroe seg når trivielle og useriøse saker får meir klikk på nett enn dei seriøse sakene.

Trump trampar på media

Stanghelle meiner at den amerikanske presidenten Donald Trump trampar på media. «Media er folket sine fiendar», påstår Trump.

- Det er ein kamp om fakta, er ein kamp om verdiar, seier Harald Stanghelle. Han seier ein redaktør bør føle skamkjensle når ein blir teken i løgn.

Sannheten er krigens første ofre

Elevane fekk også god til å stille den erfarne redaktøren spørsmål om det som røyrer seg i media og politikken i dag. Stanghelle svara på spørsmål om verknaden av Brexit, den mykje omtala amerikanske presidenten, Donald Trump og om å rapportere frå krig.

Oliver Haugen frå Hornindal er elev på vg3:

– Er det vanskeleg å få tak i kva som er fakta når ein er i krig? spurde han. Stanghelle kunne stadfeste at det alltid er vanskeleg å få tak i kva som er fakta når journalistar rapporterer frå krig. Han har sjølv gjort dette frå Libanon i si tid.

– Sannheten er krigens første ofre, seier han.