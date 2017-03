For Eid sin del synest dei det er veldig bra at vg2 data- og elektronikk blir starta opp og at tal elevar ved vg1 elektro vert auka opp frå 12 til 15 plassar per klasse. Dette gjev kontinuitet og gjer det lettare å rekruttere neste år.

– Eit framtidsretta vedtak, seier Ole Martini, leiar i ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane. Han fortel at ein på fylkesting for ungdom la vekt på å skjerme Eid vgs. på grunn av den geografiske plasseringa som gjer at det er enkelt for mange å pendle inn.

Ungdommane seier at dei sjølvsagt helst skulle ønskt å få behalde også dei andre klassene ved Eid vgs., men innser at det var urealistisk å få behalde alt. – Vi er glade på vegner av Eid, men også Sogndal og Dale, og Måløy som får auka opp elevtalet i YSK, seier leiaren i ungdomsrådet i Eid, Ingvild Stautland. Ho og dei andre ungdommane tykte det var veldig lærerikt og kjekt å høyre på korleis politikarane i Hovudutval for opplæring argumentere, dei fekk sjå korleis ting fungerer og korleis ein kan påverke.