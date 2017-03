– Ei samla god løysing

I Eid vart det full pott for elektro med oppstart av vg2 data- og elektronikk og auka elevtal i klassane på vg1 elektro, men den andre gruppa med studiespesialisering blir kutta på grunn av låge søkjartal.

– I den samla prioriteringa var det umogleg å få inn att studiespesialisering. Der ville blitt 15 tomme plassar, og det kan ein ikkje ha i ein pressa økonomisk situasjon, seier Bjørlo. Han legg vekt på at det vart presisert at med berre ei klasse vg1 studiespesialiserande ved Eid vgs., vil skulen få ekstra ressursar for å få fullt programtilbod. Han seier vidare at det blir ei oppgåve for Eid vidaregåande skule å gjere studiespesialiserande så godt som mogleg og å få fleire til å velje dette studietilbodet.

– Har dei vore for dårlege på å marknadsføre dette til no?

– Det er vanskeleg å seie, men eg registrerer at elevar i 10. klasse seier at dei i liten grad har blitt oppfordra til å søkje studiespesialiserande, påpeikar Bjørlo.

Full pott til elektro på Eid vgs.

Vg2 Data- og elektronikk vert altså likevel starta opp til hausten på Eid vgs.

Sonja Øvre-Flo (H) og Alfred Bjørlo (V) tok i møtet i Hovudutval for opplæring onsdag under sak om justering av opplæringstilbodet for 2017–2018 til orde for å auke opp plasstalet på Vg2 Køyretøy ved Mo og Øyrane vgs. frå 6 til 9, på Vg1 Elektro ved Eid vgs. frå 12 til 15 pr. klasse og at YSK-tilbodet ved Måløy vgs. vert auka frå 12 til 16 plassar. Dette vart til slutt teke med i fleirtalsframlegget og samrøystes vedteke.

Studiespes. ute

Ingen av politikarane kom med forslag om å ta inn att den eine klassa studiespesialiserande som vil bli kutta neste år ved Eid vgs. og som det har vore eit sterkt engasjement for å behalde. Det inneber at Vidaregåande trinn 1 studiespesialisering ved Eid vgs. vert redusert frå 2 til 1 gruppe.

Vidaregåande trinn 2 interiør – og utstillingsdesign ved Eid vgs. vert redusert frå 1,5 til 0,5 gruppe. Dette var venta og har vore lite debatt om.

Vedtaket i utvalet var samrøystes.

Ros til elektro

Under debatten i utvalet vart det ganske raskt klart at det var stemning for å ta inn igjen Vg2 Data- og elektronikk på Eid og Media og kommunikasjon i Sogndal. Også ei ekstra gruppe VG1 helse- og oppvekstfag i Dale var det fleire som var innstilt på å vurdere, og dette vart løyst ved å redusere ei klasse Vg1 helse- og oppvekstfag ved Mo og Øyrane vidaregåande skule.

Henrik Oppen (Ap) la i sin argumentasjon for dataelektronikk ved Eid vgs. stor vekt på det samarbeidet som er mellom Eid vgs. og Stryn vgs. når det gjeld velferdsteknologi.

Også Sonja Øvre-Lid (H) uttrykte seg positivt om å ta inn att data- og elektronikk, og understreka at samarbeidet med Stryn vgs. er viktig.

– Det er viktig å få bygt opp miljøet for elektro på Eid, poengterte ho.

Ros til administrasjonen

Utvalsmedlem Alfred Bjørlo (V) gav ros til administrasjonen for det han karakteriserte som ei godt gjennomarbeidd sak der administrasjonen har følgt reglane som er gjeve ovanfrå på ein god måte.

Bjørlo tala varmt om eit stort og sterkt næringsliv i Nordfjord, og der det i elektrobransjen er eit trykk etter fagfolk. Han flagga at utifrå signal frå ein bransje i vekst bør ein ta inn att data- og elektronikk og at dette stod øvst på Venstre si liste.

Bjørlo stilte spørsmål om administrasjonen utifrå ein fagleg ståstad hadde tenkt på å dimensjonere opp studiespesialiserande/kontra idrett.

Samla vurdering

Konstituert fylkesdirektør Tor-Einar Holvik Skinlo sa seg samd i at det er eit sterkt elektromiljø i Nordfjord, som har vore flinke til å rekruttere.

– Elektrofag er best i klassen. Dei har vore flinke til å ta inn lærlingar, påpeika direktøren. Han konstaterte at Vg1 elektro skal rekruttere til ei vifte av fag til vg2, og i år var det tilfeldigvis Vg2 data- og elektronikk som kom akkurat under grensa.

Skinlo påpeika at når det gjeld studieførebuande, så er det ikkje berre primærønsket som er vektlagt, men det som samla sett gjev best utteljing.

– Er like god

Når det gjaldt spørsmål om studiespesialiserande og studieførebuande med idrett, poengterte han at kvaliteten på alle deira studieførebuande utdanningsprogram er like god.

---

Vedtak i Hovudutval for opplæring:

1. Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018, vedteke i HO-sak 35/16, vert endra slik:

Det utlyste tilbodet ved Sogndal vidaregåande skule vert endra slik:

Vidaregåande trinn 1 bygg- og anleggsteknikk vert redusert frå 5 til 4 grupper

Vidaregåande trinn 2 byggteknikk vert redusert frå 3 til 2 grupper

Vidaregåande trinn 3 dataelektronikar vert redusert frå 2 til 1 gruppe

Det utlyste tilbodet ved Flora vidaregåande skule vert endra slik:

Vidaregåande trinn 2 sal, service og sikkerheit vert ikkje sett i gang

Det utlyste tilbodet ved Firda vidaregåande skule vert endra slik:

Vidaregåande trinn 1 idrettsfag vert auka frå 1 til 2 grupper

Det utlyste tilbodet ved Mo og Øyrane vidaregåande skule vert endra slik:

Vidaregåande trinn 1 bygg- og anleggsteknikk vert auka frå 3 til 4 grupper

Vidaregåande trinn 1 restaurant- og matfag vert redusert frå 2 til 1 gruppe

Vidaregåande trinn 2 anleggsteknikk vert auka frå 1 til 2 grupper

Det utlyste tilbodet ved Eid vidaregåande skule vert endra slik:

Vidaregåande trinn 1 studiespesialisering vert redusert frå 2 til 1 gruppe

Vidaregåande trinn 2 interiør- og utstillingsdesign vert redusert frå 1,5 til 0,5 gruppe

Det utlyste tilbodet ved Stryn vidaregåande skule vert endra slik:

Vidaregåande trinn 1 bygg- og anleggsteknikk vert auka frå 1 til 2 grupper

Vidaregåande trinn 1 helse- og oppvekstfag vert auka frå 1 til 2 grupper

Det utlyste tilbodet ved Dale vidaregåande skule vert endra slik:

Vidaregåande trinn 1 helse- og oppvekstfag ved Dale vidaregåande skule vert auka frå 1 til 2 grupper

2. Tilboda som ikkje vert tilrådd sette i gang for skuleåret 2017-18 skal vurderast i sak om opplæringstilbodet for skuleåret 2018-19

3. Det vert sett av ein grupperessurs til å finne løysingar på tvers av skulane, eller til oppretting av ei ekstra gruppe ved behov, i samband med inntaket. Fylkesrådmannen får mynde til å disponere grupperessursen.

4. Hovudutvalet for opplæring viser til dei 2 siste punkta i fagopplæringsnemnda sitt vedtak. Vi ber fylkesrådmannen greie ut korleis fylkeskommunen i næringsarbeidet kan støtte opp under bransjar med rekrutteringsutfordringar i yrkesfaga.

5. Plasstalet på Vg2 Køyretøy ved Mo og Øyrane vgs vert auka frå 6 til 9

Plasstalet på Vg1 Elektro ved Eid vgs vert auka frå 12 til 15 pr. klasse

Plasstalet på YSK-tilbodet ved Måløy vgs vert auka frå 12 til 16, for å styrke YSK-tilbodet innanfor helsearbeiderfaget