– Betre å snakke opp seg sjølv

Før administrasjonen starta opp med orientering om saka «justering av opplæringstilbodet» i møtet i Hovudutval for opplæring tok konst. fylkesdirektør Tor-Einar Holvik Skinlo ordet og sa følgjande:

– Vi registrerer at enkelttilsette uttaler seg negativt om kollegaer, andre utdanningsprogram eller naboskular. Dette er uheldig. Vi ønskjer å følgje opp dette gjennom å gjere dei tilsette merksame på at korleis ein uttaler seg får konsekvensar for korleis ein blir forstått.

Beskjed frå toppen

Utvalsmedlem Alfred Bjørlo (V) kommenterte at han har oppfatta det slik at det er lokale organisasjonar som har uttala seg. Han påpeika at ein frå toppen kanskje skal vere litt forsiktig med å gje beskjed til organisasjonane om kva dei skal gjere eller ikkje gjere.

Skinlo påpeika då endå ein gong at han ønskte å gjere merksam på konsekvensar.

– Uheldig å snakke ned

Fjordabladet bad fylkesdirektøren om å utdjupe kva han meiner med at det har konsekvensar, og han utdjupar overfor avisa at det han meiner er at måten ein uttrykkjer seg på får konsekvensar for korleis ein blir oppfatta og forstått.

– Det er uheldig at dei snakka ned kollegaer og tilbod på andre skular. Det er ein betre strategi å snakke opp og fram eigne tilbod.

– Kvaliteten er like god på alle dei studieførebuande programma, poengterer Skinlo.

– Men gjev ikkje studiespesialiserande med fordjuping i realfag eit større spekter av utdanningsmessige valmogelegheiter for elevane enn om dei tek studieførebuande med «hobbyfaget» idrett?

– Det er berre spesielle utdanningar som til dømes medisin som krev fordjuping i fysikk, kjemi eller matematikk, og det er berre ein del av dei som går på studiespesialisering som tek spesiell studiekompetanse. Dei studieførebuande programma er like med at dei gjev generell studiekompetanse. Hobbysnakking har ikkje noko føre seg, poengterer Skinlo.

Har full ytringsfridom

Skinlo seier at alle tilsette i Sogn og Fjordane fylkeskommune har full ytringsfridom, men at det må vere lov til å seie noko om korleis ein bli oppfatta. Han legg vekt på at omdømemessig er det ein langt betre strategi å snakke opp seg sjølv, enn å snakke ned andre.

– Med kutt av fleire klasser, mellom anna to ved Eid vgs., kan tilsette risikere å miste jobben?

– Vi ser alle dei tilsette under eitt. Ved overtallegheit har vi tett dialog med tilsette for å finne gode løysingar.

– Kan nokon risikere å bli sagt opp?

– Det kan ikkje utelukkast. Vi har sagt at det kan få personellmessige konsekvensar, men fylkeskommunen strekkjer seg langt for å unngå oppseiingar, seier konst. fylkesdirektør for opplæring, Tor-Einar Holvik Skinlo.