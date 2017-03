Ønsker lykke til vidare

I kortet frå ordføraren skriv han følgande:

Tormod,

ei lita helsing for å markere at du no takkar av etter 14 år som redaktør i Fjordabladet – med det er du den tredje lengst sitjande redaktøren i avisa si 144 år lang historie! Du har leia avisa på ein ypparleg måte, og vore med å utvikle lokalavisa si rolle i Eidasamfunnet i ei stormfull tid for avisbransjen.

Set stor pris på den kontakta vi har hatt i mi tid som ordførar, uansett om det har vore i hyggelege saker eller når du har sett det naudsynt å tale «makta midt imot», og fylle pressa si rolle som den fjerde statsmakt.

Riktig lukke til vidare med å kunne bruke all tid på det du likar aller best: Journalistikken.

Beste helsing, Alfred Bjørlo.

31. mars er det siste dag i redaktørstolen for Flatebø, og frå 3. april er det Ingebjørg Stokkenes Nilsen som er den nye redaktøren i Fjordabladet.