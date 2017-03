Plakatkunstnar Inger Giskeødegård

Det er ei stor glede å presentere Inger K. Giskeødegård som plakatkunstnar for operaen Sildagapet. Ålesundskunstnaren har arbeidd som biletkunstnar og avisteiknar på heiltid sidan 1987. Ho teiknar for Sunnmørsposten og har hatt oppdrag for mellom anna Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten og ei rekkje lokalaviser. Uttrykket hennar er hovudsakleg teikning kombinert med akvarell på papir, teikning kombinert med mange tynne strøk med akryl eller olje på lerret, eller grafiske teknikkar, som til dømes litografi.

Inger K. Giskeødegård er først og fremt ein liveteiknar, eller urbansketchar. Liveteikning i sjølve motivet gir henne ei spesiell glede, fordi det er krevjande og utfordrande med perspektiv og mange forsvinningspunkt. Med teiknelinja over papir eller lerret står biletet der med si eiga fortelling. Kyr og kulturlandskap har pressa seg fram med tanke på matproduksjon, jordvern, landbrukspolitikk, livskvalitet og beredskap. Fordi menneske interesserer henne, har det òg blitt mange portrett i hennar kunstnargjerning. Giskeødegård har hatt ei rekkje separatutstillingar og gruppe-/kollektivutstillingar, i tillegg til utsmykkingsoppdrag og plakatoppdrag. Ho er ein kjend bokillustratør gjennom samarbeid med mellom anna Harald Grytten, Kjetil Tandstad, Gunnar Staalesen og Vera Henriksen.

Den kunstnariske aktiviteten vert utført i atelieret på Devoldfabrikken, i atelieret på Giske, i bil, eller ute i det fri. Motiva er gjerne henta frå nordvestlandets kystlandskap og maritime fortellingar.

---

Sildagapet - ein opera om havets sølv

Familieoperaen Sildagapet skildrar det yrande folkelivet i Måløy på midten av 1950-talet, då det eventyrlege sildefisket dobla folketalet i kystbyen. Historia er oppdikta, men librettist Jostein Avdem Fretland har lagt vekt på at dei historiske referansane skal bli så autentiske som mogleg.

Framsyninga vert spela i Operahuset Nordfjord 4.-15. oktober i år.