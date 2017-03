Stor påmelding til fylkeskappleik

Det er stor påmelding til fylkeskappleiken for Sogn og Fjordane, som skal haldast i Naustdal Barne og Ungdomsskule komande fredag og laurdag, med Naustedalen Spelemannslag som tilskipar. Oddleiv Hjellum som er leiar i tevlingnemnda fortel at 241 personar er påmelde til tevlingane i musikk, song og dans i 22 ulike klassar.

Tevlingar og dans

Kappleiken startar fredag kveld med tevlingar i runddans der hamborgar og reinlendar er peika ut som tevlingsdansar. Vidare blir det lagdans med tevling runddans (gammaldans), tevling for solistar i musikk, gammaldansgrupper, toraderlag og til slutt dans for alle. I solistklassen er det verd å nemne at den kjende toraderspelemannen og trekkspelaren Øyvind Sandum frå Gudbrandsdalen er påmeldt.

Kjende folkesongarar

Laurdagen startar med solistar på fele og hardingfele. Deretter blir det bygdedanstevlingar for par og danselag, og tevlingar i vokal folkemusikk. Her skal mellom anna dei kjende folkesongarane Oline Løvlid og Judith Vestreim delta.

Midt på dagen laurdag blir det Smørbukk-kappleik. Dette er ein uformell kappleik for dei yngste utan tevling. Sidan det ikkje er førehandspåmelding veit ein ikkje kor mange som kjem, men det brukar å vere stor deltaking.

Laurdag ettermiddag blir det tevling for solistar på fele/hardingfele, lagspel bygdedans og pardans bygdedans. Tevlingane blir avslutta laurdagskvelden med lagspel i gammaldansmusikk der ni spelemannslag deltek. Deretter blir det dans for alle til ut i dei små timar.