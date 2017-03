frontpage / Nyhende Får behalde vg2 Data- og elektronikk

Vg2 Data- og elektronikk vert likevel starta opp til hausten på Eid vgs. Det er klart etter at Hovudutval for opplæring i dag har handsama sak om justering av opplæringstilbodet for 2017-2018.