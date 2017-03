Har merka seg engasjementet

– Vi syns det er bra med engasjement og denne saka viser absolutt at dette er viktig for mange, noko vi ser stor pris på. Haldninga til utvalet er å finne best moglege løysingar som ivaretek elevane sine rettar i heile fylket. Samtidig veit vi også at vi ikkje klarar å innfri alle sine ønske, seier Torvanger. Ho forklarer at grunnen til at administrasjonen har lagt fram tilrådinga slik dei har gjort, er fylkestinget sitt vedtak om minimumsoppfyllingsgrad i gruppene, det vil seie 8 på yrkesfag og 20. I Eid og andre grupper som er tilrådd ikkje sett i gang har for få søkjarar sett opp imot dette.

Torvanger seier at utvalet har eit handlingsrom på to grupper til møtet i morgon, men vil ikkje forskotere noko vedtak no i forkant av møtet.

Fylkesdirektøren sitt framlegg

Fylkesdirektøren har kome med framlegg om at det utlyste tilbodet ved Eid vidaregåande skule vert endra slik: Vg1 studiespesialisering vert redusert frå 2 til 1 gruppe, Vg2 data og elektronikk vert ikkje sett i gang og Vg2 interiør – og utstillingsdesign vert redusert frå 1,5 til 0,5 gruppe. Saka skal opp i Hovudutval for opplæring onsdag 29. mars. I høve storleik er Eid vgs. den skulen fylkesdirektøren vil redusere desidert mest i fylket.