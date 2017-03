Fylkesting for ungdom i Sogn og Fjordane vedtok følgjande fråsegn under tingsetet søndag 26. mars:

«Kutt av studietilbod vil få store konsekvensar

Fylkesdirektøren har kome med forslag om å kutte tre klasser til hausten på Eid vidaregåande skule, der det går frå to til ei klasse på studiespesialiserande vg1, data- og elektronikk på vg2 vert kutta, og interiør- og utstillingsdesign vert ramma.

Sidan Eid er det geografiske midtpunktet i Nordfjord, er det naturleg at vi får søkarar frå nabokommunane. Derfor vil dette også ramme elevar frå heile fjorden, og ikkje berre Eid. Om ein kuttar ei studiespesialiserande klasse, vil snittet verte høgare og elevar som gjerne manglar motivasjon i utgangspunktet, må flytte langt vekk på hybel. Dette er ikkje gunstig og kan auke sannsynet for “dropout”. Ser ein på førstevalssøkertalet, er det ikkje nok elevar til å opprette to klasser. Likevel veit vi at det kjem til å verte nok elevar med tanke på tal av andrevalssøkarar. Eid vgs tilbyr realfagskompetanse i tillegg til programfag som t.d. musikal og breiddeidrett. Om det berre vert ei studiespesialiserande klasse til hausten, vil desse verte ramma. Skulen vil ikkje ha nok ressursar til å oppretthalde alle programfaga, i tillegg til at tilboda når det gjeld realfag vil verte svekka. Dette fører til at Eid vidaregåande skule ikkje vil verte like attraktiv, og kan derfor ramme skulen i fleire år framover.

Grunna høgt søkertal på Firda vgs, vil det verte oppretta ei ekstra idrettsklasse. For nokre år sidan vart det kutta ned på idrett i Stryn, med grunngjeving at ein ikkje kan satse på det studieopplegget då det ikkje er nok yrker som angår det. Når Noreg vil satse på høg utdanning, gjer det ikkje meining å kutte ei velfungerande studiespesialiseringsklasse til fordel for ei idrettsklasse, når dette har vore politikken fylket satsar på. I tillegg tilbyr Eid vidaregåande som sagt programfaget breiddeidrett, som kan vere eit godt alternativ om ein vil dyrke idrett som ein hobby.

Når det gjeld data- og elektronikk, var det 7 av 8 nødvendige søkarar. I heile fylket er det berre tre skular som tilbyr denne studieretninga; Eid, Førde og Sogndal. Førde tilbyr dei ikkje tredje året, og det er no foreslått at også Eid legg ned denne linja, i tillegg til at Sogndal sine klasser halverast. Dette er eit framtidsretta yrke, der det er mogleg å rekruttere lokalt ettersom at elevane har vore ute i lærlingsperioden. Når elevane må flytte, får ikkje kommunane det rår ta utbytte av dei nye og lokale arbeidstakarar.

På onsdag 29. mars blir det vedtatt om vi mistar linjene eller ikkje. Derfor ber vi om at ungdomspolitisk utval vil støtte opp om å ikkje vedta forslaget."