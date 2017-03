Skule og næringsliv, hand i hand

Både Ove Kjøllesdal og dagleg leiar i Normatic, Hans Inge Solheim gjev elektrosatsinga på Eid vgs. mykje av æra for den gode utviklinga som dei har hatt. Begge bedriftene omsette i fjor for over 100 millionar kroner, og har høvesvis 70 og 60 tilsette

For næringslivet i Nordfjord er det avgjerande viktig å få tilgang på den kompetansen dei treng for å utvikle seg vidare, det er særs viktig at det er kontinuitet og føreseielegheit.

– Det er vi som er framtida – Data er framtida. – Vi er framtida. Det seier eit knippe data- og elektronikkelevar på Eid vgs.

Kraftige reaksjonar frå elevar og foreldre på framlegg om skulekutt Ber politikarane om å behalde to klassar

Må ha nok førsteårsplassar

Ove Kjøllesdal i Eid Elektro er svært oppteken av at det det på Eid vgs. må vere nok plassar på vg1, for at det skal vere nok søkjarar til mellom anna vg2 dataelektronikk. I år er det berre to klassar med 12 elevar på vg1, og dette gjev litt for lite tilfang for å få ha søkjarar til dataelektronikk trinn 2.

Dersom ein i år ikkje startar opp vg2 dataelektronikk, blir det heller ikkje rekruttering til vg3, og det kan bli vanskeleg å starte opp att dette faget. Det vil ikkje vere ein god situasjon for næringslivet i Nordfjord, der ein mellom anna har storsatsing på Lefdal Mine Datacenter.

Samspel og føreseielegheit

– Studietilbodet må spegle næringslivet sine behov og vere føreseieleg over tid. Det gode samspelet mellom næringslivet i Nordfjord og Eid vgs. er det veldig viktig å bygge vidare på, seier Kjøllesdal.

Dagleg leiar i Normatic AS, Hans Inge Solheim legg vekt på at det er framtidsretta kompetanse det her er snakk om, og at det må gå seg til i samspel med næringslivet. Han saknar litt meir langsiktig tenking når det gjeld fagtilbodet.

– Vi utviklar bedrifta vidare med basis i den kompetansen vi får tak i. Då kan det ikkje vere av og på. Vi kan ikkje utvikle oss utan å få tak i fagfolk som kan gjer jobben, seier han.

Satsar på lokale folk

Ove Kjøllesdal peikar på at det kostar enormt mykje å bygge opp kompetanse og at ein må satse på lokale folk.

– Skal ein ha stabil arbeidskraft, må ein prøve å skape det lokalt, seier han. Kjøllesdal peikar på at ungdom som har gått i lære i bedrifter i Eid, og som etterpå søkjer seg ut i verda, gjerne kjem tilbake fordi her er spennande bedrifter som Paneda og Local Host.

Hans Inge Solheim forklarer at deira bedrift er heilt avhengig av at Eid vgs. utdannar fagfolk. Det har blitt jobba i mange år for å få automasjon, og det er veldig bra.

Avhengig av god rekruttering

I Nordfjord har ein elektrobedrifter som er verdsleiande innan sine nisjar, og bransjen er heilt avhengig av god rekruttering for å få vidare vekst.

Elektromiljøet i Nordfjord reagerer sterkt på framlegget om justering av opplæringstilbod for skuleåret 2017–2018 og har sendt skriv til Hovudutval for Opplæring i Sogn og Fjordane der dei stiller spørsmål ved administrasjonen sine prioriteringar.

Bransjen er naturleg nok mest opptekne av at det høgst oppegåande elektromiljøet i Nordfjord får best mogeleg grunnlag for å utvikle seg.

– Vi har dessverre ikkje behov for så mykje Musikk/dans/drama eller Idrettsfag som det kan sjå ut til er svært populært blant søkjarane for tida. Underhalding er viktig, men det skapar ikkje så mykje vekst i næringslivet sjølv om det kan gje oss eit positivt kikk av og til.

– Dersom ikkje næringslivet får utdanna elevar med nødvendig kompetanse så har ikkje vi mulegheit å kunne utvikle oss, ha høg kompetanse og framleis vekse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt., skriv Ove Kjøllesdal som på vegner av elektrobransjen i Nordfjord ber om at gruppa med vg2 Data og elektronikk vert starta opp.