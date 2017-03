Ordførarane krev møte

Dette er brevet som Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad (SP) og Eid-ordførar Alfred Bjørlo har sendt :

Ferjesambandet Anda-Lote på E39 - ønskje om møte med politisk leiing

Ordførarane i Eid og Gloppen kommunar ber om eit møte med politisk leiing i Samferdsledepartementet om ferjestrekninga Anda-Lote på E39. Strekninga er eit sterkt trafikkert samband på Nordvestlandet med ein ÅDT på over 1.300 bilar og har ein stor pendlartrafikk mellom Eid og Gloppen. Sambandet er utsett for sterk straum i fjorden og krevjande vêrforhold, noko som gjer til at materiellet som trafikkerer denne strekninga må tole tøffe forhold.

Fjord1, i samråd med Statens Vegvesen (SVV), gjorde endringar i materiellet på denne strekninga i 2015 og tok vekk ferja som då gjekk og sette inn ei ny ferje med mindre kapasitet og motorkraft. Vi ordførarane åtvara sterkt mot dette då det skjedde og gjorde både Fjord1 og SVV merksame på at dette ville medføre problem med regulariteten på sambandet.

Etter dette har Fjord1 og SVV endra materiellet på strekninga fleire gongar, og heile tida har kapasiteten på ferja gått ned, trass i at trafikken på sambandet aukar. Stengingane og problem med kapasiteten har ført til store utfordringar for dei som pendlar over fjorden. Dei opplever at det ikkje lenger er råd å planlegge med at ferja går til oppsett tid. Reisande opplever stadig at dei ikkje når fram til avtalar gjorde med lokalsjukeshuset på Nordfjordeid fordi ferja står. Dei som brukar Sandane Lufthavn har problem med reiser til og frå flyplassen anten fordi dei ikkje kjem seg over fjorden for å reise ut med fly, eller så kjem dei seg over for å hente reisande som kjem med fly.

I 2016 var sambandet stengt 111 gongar mellom august og november. Ordførarane i Eid og Gloppen hadde møte med Fjord1 og SVV der vi tok opp situasjonen og kravde ei løysing. Vi fekk då forsikring om at dette var begge partar klare over og at dei arbeidde med løysing som skulle gjera forholda betre.

Så har ikkje skjedd. Problema held fram, materiellet held ikkje mål, kapasiteten er for liten og det er gjentekne tekniske problem og stengingar grunna vêrforholda. Samstudes ligg ferja Fjord1 og SVV tok ut av sambandet som ei reserveferje på Molde-Vestnes. Dette er ei ferje som løyser både drifts- og vêrproblemet på sambandet Anda-Lote sidan denne ferja har motorkraft til å handtere utfordringane. Ordførarane i Eid og Gloppen ser ikkje at det er råd å kome nærmare noko løysing ved å arbeide mot Fjord1 og SVV. Vi vil derfor be om eit møte med politisk leiing i Samferdsledepartementet for å diskutere korleis vi kan få attende stabiliteten på ferjesambandet slik at sambandet igjen tilfredsstiller behovet til dei reisande over Anda-Lote.