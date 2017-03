Ungdommar frå heile fylket har vore samla på Skei denne helga for å delta på fylkesting for ungdom, ungdommen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. Ungdom frå ungdomsråd og kommunar i fylket, fylkesdekkande ungdomsorganisasjonar og polistiske ungdomsparti deltok på tinget. Fylkesting for ungdom har mellom anna valt nytt ungdomspolitisk utval, som skal arbeide på vegne av FFU fram til neste tingsete.

Ny leiar

Ole Martini, ny leiar i ungdomspolitisk utval, ser fram til å ta fatt på oppgåva: - Eg er enormt takknemleg for å ha fått denne tilliten av fylkesting for ungdom. Eg ser fram til å ta tak i alle sakene som vart vedtatt på tinget saman med resten i utvalet, seier han.

Fråsegner

Fylkesting for ungdom har vedteke fleire fråsegner denne helga, mellom anna for ei utviding av aldersgrensa til ungdomskortet, mot kutt av studietilbod ved Eid vidaregåande skule, og for ei større satsing på entreprenørskap. Referatet frå fylkesting for ungdom 2017 vert lagt ut på fylkeskommunen sine nettsider så snart det er klart.

Om ungdomspolitisk utval

Ungdomspolitisk utval (UPU) er arbeidsutvalet til fylkesting for ungdom i Sogn og Fjordane (FFU). UPU følgjer opp vedtak gjort av fylkesting for ungdom og rapporterer til FFU om måten dei har følgt opp vedtaka sidan førre fylkesting for ungdom. UPU skal fungere som referansegruppe i arbeidet med fylkeskommunale planar og saker som gjeld barn og ungdom. UPU står for planlegging og gjennomføring av ei årleg nettverkssamling for ungdomsråda i kommunane og det årlege fylkestinget for ungdom.