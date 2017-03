Lefdal Mine Datacenter treng fagfolk

Næringslivet er bekymra for klassekutt ved Eid vgs. Skule og næringsliv, hand i hand

Nordfjord Vekst er uroa dersom framlegget om at Vg2 data- og elektronikk ved Eid Vidaregåande skule ikkje vert sett i gong.

Dei peikar i ein uttale til Hovudutval for opplæring på at etableringa av Lefdal Mine Datacenter i Lefdal Gruve etter planen skal bli eitt av dei største datasentera i Europa og vil ha stort behov for data- og elektronikkutdanna elevar. Lefdal Mine Datacenter har eit uttalt mål om å nytte lokal kompetanse, og har også stilt seg udelt positive til å nytte seg av lærlingar frå relevante fag ved dei lokale vidaregåande skulane.

– Bør aukast opp

Det har tidlegare vore spelt inn at ein er bekymra i høve reduksjonen som vart gjort førre haust, der ein tok ned tilbodet på Vg1 Elektro frå 36 til 24 elevplassar medan ein framleis har 3 Vg2 klassar som skal hente sine elevar frå eit mindre tal elevar.

– Elektrolinja ved Eid vgs. er svært populær og har god søknad og ut ifrå behov som næringslivet signaliserer så bør minimum kvar av klassane på Vg1 Elektro aukast opp til 15 elevar, men aller helst bør ein auke med 1 heile klasse med 12 elevar. Det skriv Nordfjord Vekst i innspel til politikarane i opplæringsutvalet.

Det vert understreka at sidan Eid vgs. er åleine om å tilby data og elektronikk i Nordfjord, ber Nordfjord Vekst i samarbeid med bransjen og industrien i Nordfjord om at Vg2 data- og elektronikk vert starta som planlagt.

Stort elektro- og automasjonsmiljø

Nordfjord Vekst legg vekt på at Elektro- og automasjonsmiljøet på Nordfjordeid er eitt av dei største i landet, og det er i dag om lag 240 arbeidsplassar i Eid innanfor installasjon og elektro, og 150 elles i Nordfjord.

– Det er ikkje sjølvsagt at slike bedrifter skal ligge i Sogn og Fjordane og heller ikkje på Eid, men samarbeidet med Eid vgs. og muligheitene for å rekruttere arbeidskraft lokalt, er utan tvil en stor fordel for denne bransjen, poengterer Nordfjord Vekst.

Felles næringsutviklingsselskap

Nordfjord Vekst er kommunane Eid, Selje og Vågsøy sitt felles næringsutviklingsselskap og representerer 160 bedrifter i regionen. Selskapet har mellom anna som oppgåve å arbeide med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til det lokale næringslivet. Måløy og Eid vidaregåande skule, og deira tilbod, er avgjørande for å kunne lukkast med satsinga på å få kvalifisert arbeidskraft til arbeidslivet i regionen. Nordfjord Vekst peikar på at dei to skulane har eit godt tilbod innan yrkesfag og studiespesialisering som er godt tilpassa næringslivet i regionen. Dei utfyller kvarandre på ein sær god måte, i tillegg er det også kryssløp mellom skulene som fungerer godt.