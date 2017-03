Inviterer Vågsøy med i ny kommune

Bakgrunnen for vedtaket var ein invitasjon forfatta av ordførarane i Selje og Eid. Politikarane var samde om å invitere Vågsøy med i prosessen, men dei var ikkje heilt samde i alle formuleringane dei to ordførarane hadde nytta. Mest motstand var det frå Senterpartiet sin lokallag i Selje og Eid.

Naturleg

– For oss i Eid Arbeidarparti har ei stor kommune i Nordfjord vore fokus. I tillegg til Eid og Selje, som i no ser ut til å få til, er det naturleg for oss å invitere Vågøy med. Vi har hatt og har eit godt samarbeid med Vågsøy. Eg vil legge til at vi har stor respekt for det Vågsøy gjer, men vi meiner at det er viktig for politikarane i Vågsøy å vite kva som skjer, difor er vi innstilt på ei opning for å få naboane i vest med i ein kommune som består av Eid, Selje og Vågsøy, sa Siri Sandvik då kommunestyra i Selje og Eid drøfta innhaldet i «friarbrevet» som Eid- Seljeordførarane hadde forfatta.

God og omfattande samarbeid

– Eg stiller meg hundre prosent bak det som Siri Sandvik seier. Kommunereformdebatten har vore spennande. Mange meiner prosessen og drøftingane mellom Selje, Vågsøy og Eid har vore elendig politisk handverk. Når kommunestyret i Vågsøy i slutten av førre veke bestemte seg for å utsetje behandlinga av intensjonsavtalen for å slå seg saman med Flora, så ser vi klart ei opning . Vi har framleis eit omfattande og godt samarbeid med Vågsøy kommune på mange område, som sikrar gode tenester til innbyggarane. Eg ser ikkje på invitasjonen til Vågsøy som noko anna enn ei handsrekning. Det handlar med andre ord ikkje om å blande seg inn i dei interne prosessane i Vågsøy. Det vi, etter mitt syn, seier er at vi er gode naboar og vi er her, sa Eli Førde Aarskog (H) som var veldig for å sende ein invitasjon til Vågsøy kommune om å bli ein del av ein større Nordfjord-kommune.

Eid og Selje med Friarbrev til Vågsøy

Nyfikne

– I Selje er vi veldig nyfikne på som skjer i Vågsøy. Vi høyrer saman, og det er eit godt framlegg ordførarane våre har lagt fram. Vi i Framstegspartiet meiner at det som ordførarane legg fram er veldig greitt, sa Anfinn Sjåstad (Frp) som med opne armar ønskte å invitere Vågsøy med i ein større kommune.

- Tek ikkje mot invitasjonen

Sjølv Senterpartiet sine lokallag i Selje og Eid var einige med det store fleirtalet blant politikarane om at Selje og Eid burde invitere Vågsøy med i ein storkommune i Nordfjord. Men Gunn Karin Sande, Sp i Selje, Alf Reidar Myrstad, Sp i Eid, og Ståle Sandal, Sp i Eid, meinte at ein del av teksten i «friarbrevet» burde sløyfast.

– Bakgrunnen for at vi ønskjer å stryke ein heng saman med vi meiner det er unødvendig å understreke at Eid og Selje har ein intensjonsavtale som ligg fast i botnen. Gjer vi det på den måten er eg overtydd om at Vågsøy ikkje kjem til å ta imot invitasjonen om å kome til forhandlingsbordet. Nettopp difor er det også unødvendig å understreke det så sterkt i brevet til Vågsøy, sa Gunn Karin Sande som understreka at dersom samtalane med Vågsøy ikkje skulle føre fram, så kunne ein enkelt jobbe vidare med avtalen mellom Selje og Eid.

Heilt greitt

Oddvin Hansen, Frå Eid Høgre, var ikkje einig med Sande.

– Slik eg ser det er brevet heilt greitt. Dei som har forfatta brevet seier i utgangspunktet at ein er villig til å drøfte alt, sa han.

– Om det skulle kome til samtalar mellom Vågsøy og våre to kommunar, så må vi ha ei felles forståing om at dersom forhandlingane skulle gå for langt så må Selje og Eid stå saman om det som er nedfelt i avtalen mellom dei to kommunane, sa Stein Roger Osdal.

Respekt for interne prosessar

– Det vi er opptekne av er at vi skal ha respekt for dei interne prosessane i Vågsøy. Dersom intensjonen er å få til eit sterkt Nordfjord , så må vi vere klare i vår kommunikasjon. Skulle det bli forhandlingar mellom dei tre kommunane så er det viktig at det vi sender frå oss er så klart formulert som muleg, sa Ståle Sandal, Sp i Eid, som var heilt på linje med partikollegaane Gunn Sande og Alf Reidar Myrstad.

Vedtak

Etter debatten gjorde kommunestyra følgande vedtak:

«Kommunestyra i Eid og Selje gjev forhandlingsutvala fullmakt til å forhandle fram ein intensjonsavtale mellom Eid, Selje og Vågsøy. Dersom ein ikkje klarer å bli samde om ei ny intensjonsavtale mellom desse tre kommunane med godkjenning i dei respektive kommunane innan 1. juni, så gjeld dagens intensjonsavtale mellom Eid og Selje slik avtalen ligg føre.»