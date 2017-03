Har sendt spørsmål til samferdsleministeren

Stortingsrepresentanten opplyser at han stadig får tilbakemelding frå frustrerte pendlarar som ikkje veit kva dei skal gjere. Han meiner at det er ingen tvil om at situasjonen er heilt uakseptabel.

– Det er staten som er ansvarleg for drift av sambandet, og dette må det ryddast opp i snarast råd, seier Rotevatn.

Dette må statsråden svare på

Her er det skriftlege spørsmålet som Solvik-Olsen no må svare på:

«Kva vil statsråden gjere for å hindre stadige driftsstansar på riksvegsambandet Lote-Anda?

Det siste året har det vore uvanleg mange driftsstansar på ferjesambandet Lote-Anda på E-39 over Nordfjorden. I skrivande stund har det vore full stans på sambandet heile dagen, og dette har blitt ei jamnt vanlegare hending den siste tida.

Grunngjevingane frå Fjord1, som har anbodet på sambandet, varierer mellom dårleg vêr, motortrøbbel og vanskeleg tilgjengeleg erstatningsferje. Tidlegare har det vore svært uvanleg med driftsstans på sambandet, og det er vanskeleg å sjå kvifor trafikantane no skal måtte finne seg i at dette har blitt eit meir eller mindre vanleg fenomen. Sambandet over Nordfjorden er sterkt trafikkert, går langs ein viktig europaveg, og er av avgjerande viktigheit for dei mange som er avhengige av å kome seg over fjorden for daglege jobbreiser.

Spørsmålet er korleis staten, som er ansvarleg for sambandet, kan stille krav til ferjedrifta som sørgjer for at folk slepp å lure på om ferja går eller ikkje, og sikre den gode regulariteten som folk i området er vant med.»