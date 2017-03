– Det er vi som er framtida

Kraftige reaksjonar frå elevar og foreldre på framlegg om skulekutt Ber politikarane om å behalde to klassar

Elevane Mathias Hagen, Ulrik Auflem Eikås, Koen Lancee og Johannes Håberg forklarer at verda i dag er slik at alt skal opp på nett, og noko av det viktigaste er å ha data- og elektrokompetanse. Dette handlar mellom anna om å kunne om oppsett av datasystem, vedlikehald og support av system og ikkje minst kompetanse om programmering og utvikling.

Alt handlar om dataelektronikk, alt frå alarmsysten til infrastruktur.

Mange spennande bedrifter

Elevane legg vekt på at det er mange spennande bedrifter i Nordfjord som treng deira kompetanse, ikkje minst knyter det seg store forventningar til Lefdal Mine Datacenter som no er i startgropa, men også eksisterande bedrifter som til dømes Local Host, Normatic, Video Nor og Fjordane IT er attraktive arbeidsplassar.

Det er også slik at bedrifter som ein kanskje tradisjonelt ikkje tenkjer på som aktuelle, som Nordfjord Kjøtt og meieriet på Byrkjelo, har bruk for folk som har kompetanse innan dataelektronikk.