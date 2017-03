Senterpartiet vil ha fleire HV-soldatar

Dette vart vedteke på landsmøtet i Senterpartiet søndag føremiddag. Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, meiner dette er heilt naudsynt for å sørge for tilstrekkeleg lokal og nasjonalt tryggleik.

– Medan regjeringa no jobbar med å avvikle Sjøheimevernet og redusere Heimevernet med 7.000 soldatar, vil vi gjere det motsette. Vi vil styrke Sjøheimvernet og bygge opp Heimevernet til 50.000 soldatar. Riksrevisjonen har avdekt alvorlege manglar ved beredskapen i Norge, samtidig som det no er 40 prosent fleire kritisk viktige objekt som treng sikring. Når vi treng meir tryggleik og beredskap treng vi fleire soldatar, ikkje færre, uttalar Navarsete i ei pressemelding.

Vil ha fullfinansiering

Navarsete viser til at Senterpartiet har føreslått å fullfinansiere dagens Heimevern.

– I vårt alternative statsbudsjett for 2017 føreslo vi å auke løyvingane til Heimevernet til 300 millionar kroner, slik at vi fullfinansierer Heimevernet og sikrar maksimal trening og opprusting av våpen og utstyr til alle HV-soldatane. Dette er det aller første Norge burde gjere, og regjeringa må no auke løyvingane til HV allereie i revidert statsbudsjett. Det neste som må gjerast så raskt som muleg, er å auke talet soldatar, uttalar Navarsete