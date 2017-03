Det er ei gruppe med muslimsk bakgrunn som bur i Nordfjord som står bak initiativet. Bakgrunnen er behov for ein stad å møtast i fellesskap i trua og dei religiøse aktivitetane, og ein ser føre seg at det muslimske kultursenteret skal bli ein samlingsstad for bøn, opplæring og sosialt samvær.

Initiativtakarane meiner at det også vil vere i lokalsamfunnet si interesser med eit muslimsk kultursenter mellom anna for å motverke radikalisering av barn og unge og som eit tiltak for auka trivsel.

Motverke radikalisering

– Vi trur at ein lokal moské med ein leiar/lærar som vi stolar på, kan motverke at borna våre blir radikaliserte gjennom nettet, skriv Mohamed Abdi Sheikh og Jamshed Islami i brev til Eid kommune der dei ber om hjelp til å finne eigna lokale på om lag 50 m². Dei trur at ein lokal moské for bøn, opplæring og sosialt samvær kan få fleire muslimar til å bli verande i den kommunen dei er etablerte i. Dei peikar på at etablering av ein slik samlingsstad er ein av dei faktorane som kan auke trivselen. Mangelen på dette er eit stort sakn for mange. For nokre er dette så viktig at dei vurderer å flytte herfrå berre av denne grunn.

Muslimsk senter

Planen er å etablere muslimsk senter for muslimar som kjem frå ulike land og har ulike morsmål. Om lag 180 muslimar i Eid, Vågsøy og Stryn skal ha meldt si interesse. Desse har bakgrunn frå mellom anna Syria, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Sudan, Burundi, Tyrkia, Etiopia og Kosovo.

Ein er i ferd med å etablere eit muslimsk/islamsk trussamfunn. Mohamed Omar Ismail, som har budd i Norge fem år og på Nordfjordeid tre år, er utdanna sheikh/imam, muslimsk teolog og vil vere åndelege leiar. Det er etablert eit styre av to kvinner og fem menn. Styreleiar er Mohamed Abdi Sheikh. Dei vil registrere seg i Brønnøysundregistra som trussamfunn.