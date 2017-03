I natt skal klokka stillast

I natt skal du stille klokka ein time fram. Det er klokka to i natt at klokka skal stillast fram. Det betyr altså at du får ein time kortare natt enn vanleg.

Norge har hatt periodar både med og utan sommartid, men sidan 1980 har vi følgd standarden i Europa fordi det er praktisk. For land i EU/EØS-sona startar sommertida klokka 02.00 siste søndag i mars og sluttar klokka 03.00 siste søndag i oktober.