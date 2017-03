Ber politikarane om å behalde to klassar

Fylkesdirektøren legg opp til dramatiske kutt ved Eid vgs. Minus tre klassar

Elevar for foreldre fryktar at konsekvensane for elevane i Eid blir dramatiske dersom politikarane onsdag 29. mars vedtek tilrådinga frå fylkesdirektøren i saka om justering av opplæringstilbodet for 2017–18. Dei ber politikarane om å oppretthalde tilbodet ved Eid vgs. med to klasser studiespesialisering og Firda vgs. med ei klasse studiespesialiserande og ei idrettsfag, til beste for elevane i regionen.

Uventa endring

Då ungdomsskuleelevane søkte seg til vidaregåande skule 1. mars, låg Eid vgs. inne med to klassar studiespesialisering. Andre- og tredjeønsket til elevane, kan no bli mykje viktigare enn det dei tenkte då skulesøknaden vart sendt for berre nokre veker sidan.

Elektro og studiespesialisering er dei største tilboda på vg1 ved Eid vgs. Elektro har stor oversøking med heile 42 søkjarar til 24 plassar. Mange ungdommar kjem dermed ikkje inn der. Med studiespesialisering som andreønske, men berre ei klasse her, endar ein ganske så uventa opp med tredjevalet.

Kan få auka fråfall

Bekymringa frå elevar og foreldre er at dersom fleire elevar må gå på andre- og tredjeønsket sitt, vil færre klare å fullføre utdanningsløpet. Fleire må også ufrivillig / ubudd flytte på hybel, kanskje så langt borte som til Sogn. Dette gjeld i stor grad dei med dårlegast karakterar, og som kanskje også er minst motiverte og klare. Det er då stor fare for at fleire vil droppe ut av skulen og fråfallsprosenten vil auke.

Det er også slik at berre ei klasse studiespesialisering vil gje elevane eit mykje smalare tilbod i programfag på vg2 og vg3. Dette kan slå negativt ut på fleire måtar. Færre tilbod kan gje mindre motivasjon, arbeidslyst og meistring, og det kan også gå ut over satsinga på realfag og gjere elevane dårlegare fagleg rusta til høgare utdanning.

– Merkeleg

– FAU synest det er merkeleg at idrettsfag blir auka opp, endå meir dersom ein òg tek med landslinja skiskyting. Dette var ikkje slik vi oppfatta intensjonane i og med skulebruksplanen. Idrettsfag er eit smalare studieførebuande tilbod enn studiespesialisering. Ei ny slik klasse på Firda skal altså erstatte den nedlagde klassen i studiespesialisering på Eid, foreslår fylkesdirektøren. 30 færre elevar i Nordfjord tek studiespesialisering dersom framlegget blir vedteke. Det er ikkje utenkjeleg at dette blir tredobla dei komande tre åra, sidan det er fare for at det blir berre ein parallell også på vg2 og vg3.

Bakgrunnen for tilrådinga om å redusere frå to til ei klasse vg1 studiespesialisering ved Eid vgs. er mellom anna oversøking til idrettsfag ved Firda vgs., der 49 elevar har dette som førsteval og undersøking til studiespesialisering ved Eid vgs., der 40 har i år har dette som førsteval. Nedgangen i elevtalet er stor frå 2000- til 2001-kullet i Eid, men elevar og foreldre meiner likevel at det framleis er grunnlag for to parallellar studiespesialisering ved Eid vgs.

Skaper uvisse og uro

For to år sidan, skuleåret 2014/15, var det tre vg1-klasser studiespesialisering på Eid vgs. Ein gjekk tilbake til to vg1-klasser, og no er det altså plutseleg foreslått ei halvering av dette. Kontinuitet i skuletilbodet er viktig for elevar og føresette. Tilrådinga er det motsette, og skaper uvisse og uro.

– Må tenkje på elevane

– Dei må tenke på elevane. Dei vaksne tek avgjersla, men det er elevane dette går ut over, seier 10.-klassing Sunniva Flaten Brekke. Ho tykkjer det er urettferdig at Firda vgs. skal få ha fire studieførebuande klassar, ei med studiespesialiserande to med idrettsfag og ei med musikk, dans og drama, medan Eid skal miste ei av to klasser med studiespesialiserande. Ein slik reduksjon vil også gje mindre breidde i programfag.

– Litt merkeleg

– Slik vi har oppfattar det, er det mange ledige plassar innan studiespesialisering i Sogn, men ikkje i Nordfjord. Det synes vi er litt merkeleg, seier leiaren i elevrådet ved EUS, Sara Sandvik Arnestad. Elevane ved EUS, viser til at elektro på Eid har stor oversøking med heile 42 søkjarar til 24 plassar, og at det er mange som har studiespesialiserande som andre eller tredjeval. Med berre ei klasse studieførebuande er det stor fare for at dei ikkje kjem inn på Eid, og må flytte til Sogndal.

For lite info om stud. spes.

10.-klassingane Ingeborg Myklebust og Sunniva Flaten Brekke meiner det har vore altfor dårleg informasjon om studiespesialiserande. Det har vore sagt at dette er veldig tungt og at det er mykje ein skal igjennom, medan det har vore veldig mykje meir positivt fokusert på idrettsfag og yrkesfag.