Fylkesdirektøren legg opp til dramatiske kutt ved Eid vgs. Minus tre klassar

Kraftige reaksjonar frå elevar og foreldre på framlegg om skulekutt Ber politikarane om å behalde to klassar

Sundal viser til at då elevane søkte 1. mars, trudde dei at det vart to klasser og rekna som sjølvsagt at dei kom inn på studiespesialiserande på Nordfjordeid. FAU-leiaren karakteriserer det heile som ein leik med tal. Avgjersla om justeringar er gjort etter sjuande prøveinntaket, og ein kunne kanskje fått ein annan konklusjon dersom ein hadde valt eit anna prøveinntak som endeleg om tal elevar ha fordelt seg annleis.

– Må få vere i trygt miljø

– Ein kan risikere at 1. klasse-elevar som ikkje er motiverte for det, må flytte til Sogndal, seier ein bekymra forelder Kari Flaten. Og det er dei med dårlegast karakterar, og kanskje lågast motivasjon som ikkje kjem inn på studiespesialiserande på Eid om her blir berre ei klasse. Flaten er oppteken av at ikkje minst desse elevane må få vere i eit trygt miljø, og ikkje bli tvinga til å flytte på hybel før dei er klare for det. Ho tykkjer det har vore altfor stort fokus på førstevalet og elevar som har idrett som hobby, i staden for å sjå på heilskapen.