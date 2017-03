Blir det Kinn kommune?

Kommunane Flora og Vågsøy har blitt samde om ein intensjonsavtale for samanslåing til Kinn kommune. Kommunestyret i Flora sa ja til samanslåing tidlegare denne veka. I dag skal saka opp i kommunestyret i Vågsøy.

Det var fleirtal i formannskapet i Vågsøy for samanslåing med Flora. Dette er dei to punkta kommunestyret i Vågsøy i dag skal røyste over:

1. Vågsøy kommunestyre godkjenner inngått intensjonsavtale med Flora kommune om samanslåing frå 01.01.2020.

2. Vågsøy kommunestyre sender søknad til Kommunaldepartementet der ein ber om Stortinget si godkjenning av den nye kommunen frå same dato.