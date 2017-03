Feilslått å legge ned Stårheim - Isane

Dette kjem fram i ei meiningsmåling utført av fjordabladet.no, der vi stilte spørsmålet: «Bør ferjesambandet Stårheim - Isane leggast ned og vere ein del av finansieringa av bru, Kystvegen, i ytre Nordfjord?»

Heile 80 prosent av respondentane svara nei på spørsmålet, medan 18 prosent seier at det er heilt greitt å nytte ferjeavløysingsmidlar, altså nedlegging av ferjesambandet Stårheim – Isane, som ein del av finansieringa av Kystvegen. To prosent seier at dei ikkje har nokon meining i saka.

Nytt spørsmål er lagt ut. I og med at innbyggarane i bygda Åheim i Vanylven kommune skal ha folkemøte om dei skal bli ein del av Eid/Selje kommune, spør vi rett og slett: Bør Åheim bli ein del av Eid/Selje kommune? Svaralternativa er Ja og Nei.