Åheim vurderer Eid/Selje

Dette skriv lokalavisa Synste Møre i si papirutgåve torsdag denne veka. Spørsmålet om å melde seg ut av Vanylven kom opp på årsmøtet i Åheim Bygdeutvikling.

– Vi har landa på at eit folkemøte, der alle kan få møte og seie si meining, vil vere det beste, seier Tore Bakkebø, styremedlem i Åheim Bygdeutvikling, til Synste Møre.

Både meiningsmålinga og resultatet av folkerøystinga våren 2016 synte at det på Åheim, som grensar til både Eid og Selje, var ei betydeleg større interesse for å gå sørover enn i resten av kommunen.

Det skal vere kraftig irritasjon i krinsen over at fylkesgrensa stenger for fornuftig samarbeid mellom anna når det gjeld vidaregåande skule.