Firda og Firdaposten opplagsvinnarar

Tysdag vart opplagstala for avisene i Norge lagt fram. For avisene i Sogn og Fjordane er det nedgang i opplaget for alle bortsett frå for Firdaposten og Firda som høvesvis har ein vekst på 50 (1,1 %) og 64 (0,6 %) eksemplar.

Størst nedgang i opplaget hadde Fjordenes Tidende med -163, 3,6 prosent. Minst nedgang, både i antal og prosent, er det Firda Tidende som har. Lokalavisa i Gloppen hadde ein nedgang på 15, 0,5 prosent, i forhold til opplaget i 2015. Prosentvis er det Førde-avisa Firda som er nærmast Firda Tidend med 0,6 prosent (-64) nedgang.

Nominelt er det Fjordabladet som følgjer nærmast Firda Tidend i med -22, 0,9 prosent. Fjordingen, lokalavis for Stryn og Hornindal hadde ein nedgang i opplaget på -76, 2,0 prosent.

Avis Netto opplag 2016 Netto opplag 2015 Endring tal Endring % Firda 10.873 10.809 +64 0,6 % Firda Tidend 2.906 2.921 -15 0,5 % Firdaposten 4.707 4.657 +50 1,1 % Fjordabladet 2.436 2.458 -22 0,9 % Fjordenes Tidende 4.403 4.566 -163 3,6 % Fjordingen 3.721 3.797 -76 2,0 % Sogn Avis 8.992 9.155 -162 1,8 % Ytre Sogn Avis 1.457 1490 -33 2,2 %

Tabellen viser opplagsutviklinga for avisene i Sogn og Fjordane. (Kjelde: Medibedriftene.)