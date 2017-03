Ber om tilgjenge for alle i Gamlebanken

Leiar i Eid pensjonistlag, Marit Botn Lefdal har kome med innspel der ho minner Eid kommune om tidlegare innspel for å legge til rette for tilkomst for at rullestolbrukarar, barn, vaksne og eldre som har vanskar med å kome seg til hovudetasjen i 1.etasje i Kulturhuset Gamlebanken.

Lefdal peikar på at det i dag mange som ikkje får ta del på/i dei mange, fine song- og musikkarrangement, måleri- og bildeutstillingar og andre kulturaktivitetar i Kulturhuset.

Lefdal viser til planane for tilbygg for kjøken til Bankkjellaren, og håper det kan ordnast i samband med dette. Ho ber om at kommunen må finne løysingar som legg til rette for tilkomst til 1.etasje for alle. Det er tidlegare gjeve innspel for å få løysing på tilkomst for desse gruppene med bygging av heis ved stein-trapp på framsida eller baksida av kulturhuset.