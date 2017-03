Sjekkar beltebruk i buss

I fjor haust blei heile 2465 busspassasjerar og –sjåførar kontrollert på Vestlandet. Kontrollane viste at 274 sat utan belte på i bussen.

Informasjon + kontroll

–Vi gjer kontrollar heile året, men denne veka vil vi trappe opp kontrollane våre i klasse 3 bussar her på Vestlandet. Samstundes skal vi ut å formidle kampanjebodskapen til busspassasjerane, og bevisstgjere dei om at det er viktig å feste belte også på bussen, seier Anne Margrethe Bøe som er kampanjeansvarleg i Statens vegvesen Region vest.

–Vi veit at informasjon og kontroll saman har effekt på folks haldningar og åtferd. Difor har vi denne gongen bestemt oss for å møte busspassasjerar ute på bussterminalane. Dette skal skje på dei største bussplassane i området i og rundt Bergen, seier Bøe.

– Utan belte er du til fare for deg sjølv og andre du reiser saman med om det skulle skje en ulukke. Gebyret i seg sjølv er ikkje viktig for oss, men eit viktig verkemiddel for å få fleire til å ta trafikksikre val. Det er få ulukker i buss, men skadepotensialet er stort om noko skulle skje, seier Bøe.

Ikkje belte i alle bussar

Det finnes fleire ulike typar busser, og ikkje alle har krav til belte. Desse bussane har ståplassar og er ment for lågare fart og med hyppige av- og påstigningar. Regelverket er likt i hele Europa.

–Men til tross for at det er belte i stadig fleire bussar, er ikkje dei gode beltevanane med inn bussen. Dette skal vi no ut å seie til alle vi treff på bussterminalane, seier Bøe.