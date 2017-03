Lefdal presenterer Seawalk planane

– Å få cruisekai på Nordfjordeid vil gi eit fantastisk løft for reiselivet i heile Nordfjord, seier John Olav Lefdal i Lefdal Invest AS. Lefdal-familien investerte i 1992 gjennom selskapet Nordfjord Service Terminal AS i cruise-kai i Olden, og bygde opp Olden som cruise-destinasjon. Cruise-kaia i Olden er seinare solgt til Nordfjord Havn IKS, men blir enno drifta av Nordfjord Service Terminal.

– Dette er perfekt timing for en ny cruise-kai i Nordfjord, sier Arthur Kordt i Cruise Ventures AS. - Cruise-markedet i verden er i sterk vekst. En ny kai på Nordfjordeid har alle muligheter til å lykkes i markedet, og til å styrke Nordfjord som cruise-destinasjon, sier Arthur Kordt.

– Eg er glad for at vi no kan realisere Eid kommune sitt 10 år gamle vedtak om å legge til rette for cruise-kai på Nordfjordeid. Nordfjord er inne i ei fantastisk utvikling som reiselivs-destinasjon, med store attraksjonar som Hoven Loen, Sagastad og Stad Skipstunnel rett rundt hjørnet og Visit Nordfjord som felles destinasjonsselskap. Ei cruisekai på Nordfjordeid vil gje auka kundegrunnlag og verdiskaping for reiselivet i heile Nordfjord, også destinasjonane i indre og ytre Nordfjord. I tillegg er Nordfjordeid med Eidsgata, Sagastad og rike kulturminne ein attraksjon i seg sjølv, seier ordførar i Eid kommune, Alfred Bjørlo.

Eid kommune vedtok i juni 2016 å gå inn med inntil 3,2 mill NOK i aksjekapital i Seawalk Nordfjord AS. I den endelege avtalen blir Eid kommune sitt aksjonærbidrag 3,0 mill NOK. Driftsavtalen mellom Seawalk Nordfjord AS og Eid kommune vart vedtatt av kommunestyret i Eid i oktober 2016. Rammeløyve for utplassering av Seawalk vart gitt av Eid kommune i september 2016, og stadfesta av Fylkesmannen i desember 2016.

– Cruise-næringa må som alle andre næringar vere med på omstillinga til fornybar-samfunnet i åra framover. Seawalk Nordfjord AS har difor nedfelt i avtalen med Eid kommune intensjon om å tilknytte Seawalk-anlegget landstraum, som del av nasjonal strategi for null-utslepp i transportsektoren med statleg tilskot til investering i landstraum, seier ordførar Alfred Bjørlo.