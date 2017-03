Samarbeid om barnevern

Det er eit krav at kommunane skal ha ei formell organisering av barnevernet som sikrar ei forsvarleg teneste også utanom kontortid, og rådmannen i Eid tilrår samarbeid mellom Eid, Gloppen og Stryn om akuttberedskap i barnevernet.

Kommunane skal ha ei vaktsordning med barnevernkompetanse som kan samarbeide med andre hjelpeinstansar dersom det oppstår ein alvorleg situasjon utanfor kontortid.

Rådmannen i Eid tilrår at Eid kommune inngår ei avtale med Gloppen og Stryn om felles beredskapsvakt i barnevernet. Dersom kommunane er samde om det kan Eid kommune vere vertskommune for ordninga.

Beredskapsvakta skal ta imot og sortere hendvendingar og gjere første vurdering med tanke på nærare undersøkingar og eventuelle tiltak.

Kompetanse

Dei som inngår i beredskapsordninga må ha tilstrekkeleg kompetanse mellom anna i høve barnevernslova sin reglar om akuttvedtak og sakshandsaming kring desse. Vedkommande må være faglig trygg og kunne samarbeide med t.d. politi, legevakt og Bufetat sitt akuttapparat i svært kaotiske situasjonar. Vedkommande må og kunne handtere born/ungdomar og foreldre i krise og vere i stand til å kartlegge og vurdere om det er ressursar i nettverket som kan avhjelpe ein akuttsituasjon. Ved eventuelt interkommunalt samarbeid om beredskap, må kompetansen være vurdert som tilnærma lik/samkøyrt uansett kva kommune som til ei kvar tid har akuttberedskapen.

Vertskommune

Barnevernsleiarane i Gloppen, Eid og Stryn tilrår at beredskapen vert organisert som eit samarbeid mellom dei tre nemnte kommunane og at ei av kommunane vert oppnemnt som vertskommune for ordninga. Grunngjevinga for dette er at ei slik organisering er det som balanserer best dilemma knytt til geografi, kostnad, styringskontroll, oversikt over aktuelt hjelpeapparat og forsvarleg vaktbelastning.