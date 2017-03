– Tilsette bør vere uniformerte

Eid eldreråd har kome med innspel til helse- og sosialsektoren i Eid om at tilsette i institusjon og heimesjukepleia bør nytte uniform, og at tilsette med direkte brukarkontakt må ha gode språkkunnskapar.

– Det bør informerast betre

Eid eldreråd meiner også at det bør informerast betre om kvar folk kan få støtte til investering i velferdsteknologi i heimane. Eldrerådet ønskjer at det skal verte betre klargjering av tilskotsordningar/informasjon om velferdsteknologiske hjelpemidlar. Eldrerådet ønskjer også å peike på at hjelpemiddel ikkje fullt og heilt skal/kan erstatte "menneskekontakt".

Etterlyser frivillige vaktmeistertenester

Eid eldreråd etterlyser vaktmeistertenester for eldre heimebuande som ikkje har nokon til å hjelpe seg med praktiske ting som å skifte ei lyspære eller henge opp gardiner. Dei har vore i kontakt med Frivilligsentralen, som har prøvd å rekruttere, men utan å få respons.

Pårørande kan kontakte brukarutvalet

Eid eldreråd har lenge etterlyst pårørandekontakt i kommunen. Leiaren i Eid eldreråd, Anne Mari Aalberg fortel til Fjordabladet at dei på sist møte fekk opplyst at det på fylkesnivå er eit utval som pårørande kan kontakte. Det er Sogn og Fjordane brukarutval, der Solfrid Lillebø frå Eid er 1. vara. Brukarutvalet i Sogn og Fjordane er eit felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i fylket.