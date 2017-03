Våpenamnesti 2017

Frå 1. mars til 31. mai kan du levere inn ulovlege skytevåpen til politiet utan å risikere straff for ulovleg oppbevaring av våpen.

Du kan ta kontakt med næraste politistasjon eller lensmannskontor for enten å levere inn ulovlege våpen eller å få dei over i lovlege former.

Politiet tilrår at du held fingeren vekk frå avtrekkaren når du tek i våpenet, peikar med munningen i sikker retning, sjekkar at våpenet ikkje er ladd og legg våpenet i et futteral eller en bag/veske før du transporterer det til politiet.