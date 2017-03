LO krev betre regularitet på ferjesambanda i fylket

På ferjesambanda Lote – Anda, Lavik – Oppedal og Måløy – Oldeide har det siste året vore ei rekkje innstillingar av avgangar. Lote – Anda har hatt 111 innstillingar berre i 2016. Det blir ofte skulda på problem med sjølve ferja, eller at ferja ikkje har motorkraft nok til å takle dei lokale straum- og vindtilhøve. Problem med lading er ei anna grunngjeving. Dette er sjølvsagt ikkje akseptabelt på ferjesamband som er ein del av E-39, som er Vestlandet sin hovudveg.

– Når sambandet er stengt mange timar i strekk fleire gongar i veka, er dette sjølvsagt ikkje til å leve med for dei som bruker sambanda til daglege arbeids- eller næringsreiser. Det gjev også betydeleg svekka beredskap for dei som må nytte ferja for å kome seg til sjukehus. Det er uakseptabelt at hovudvegen på Vestlandet, E-39, er stengt i lengre periodar på grunn av for dårleg ferjemateriell. Fylkeskonferansen til LO Sogn og Fjordane krev betre regularitet på ferjesambanda i fylket.