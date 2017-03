Fylkesmannen ønskjer snarleg Bryggja-uttale frå kommunane

Fylkesmannen ynskjer å sende sak om grensejustering for bygda Bryggja i Vågsøy kommune til departementet så snart som råd, og ber om at kommunane Eid, Selje og Vågsøy handsamar saka så snart det let seg gjere, og i alle fall innan utgangen av mars.

Departementet avgjer

Det er inndelingslova som regulerer grensejusteringar. Etter inndelingslova har innbyggjarar og grunneigarar i kommunen rett til å søke om at det skal setjast i gang utgreiing av ei grensejustering. Det er departementet, ikkje Fylkesmannen, som tek avgjerder i saker om grensejusteringar.

Tangerer kommunereforma

Departementet har signalisert at spørsmål om grensejusteringar vil bli teke tak i først etter at Stortinget har teke stilling til samanslåingar av kommunar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vurderer det likevel slik at det er ei føremon at departementet og Stortinget har tilgjengeleg mest mogleg opplysningar om spørsmål som direkte tangerer kommunereforma.

Grensejusteringar er eit slikt spørsmål, og ein ynskjer derfor å sende initiativet til departementet så snart som råd.

Selje, Eid og Vågsøy

Selje og Eid har inngått ein intensjonsavtale om å slå seg saman. Vågsøy kommune ligg geografisk mellom desse to kommunane, som også omfattar området som denne saka gjeld. Fylkesmannen ynskjer derfor alle tre kommunane sitt syn på spørsmålet om utgreiing.

Står fritt

Kommunane står fritt til å kome med sitt syn på saka. Fylkesmannen ber om at det blir teke stilling til om kommunen vurderer det som ynskjeleg at det blir starta eit utgreiingsarbeid kring grensejustering mellom dei aktuelle kommunane.

Kommunane er ikkje bunde av det forslaget som er lagt fram frå Bryggja Utviklingslag. Det er berre oppstart av utgreiingsspørsmålet som kommunane blir bedne om å ta stilling til, ikkje sjølve forslaget. Det er mogleg for kommunane å legge inn nye premiss eller alternativ, dersom dei ser det som tenleg for ei god løysing.