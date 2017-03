Mange har sikkert lurt på kvifor lysa i det nye bustadfeltet Hogasen står på heile døgnet i miljøkommunen Eid. Det er førebels ingen som har bygt seg hus der. Spørsmålet vart også stilt i møte i teknisk- og samfunnsutvalet torsdag.

Svaret som politikarane fekk frå administrasjonen var at det å ha på gatelysa er rein reklame for det nye bustadfeltet, slik at folk skal bli freista til å kjøpe tomt og bygge seg hus der. Grunnen til at lysa også har stått på midt på dagen, er at dei er tilkopla astrour, som enno ikkje er stilt inn.