På landsbasis er nær 350 kandidatar nominert til Draumestipendet 2017, der 20 av desse kjem frå fylket vårt. Frå Eid er bandet Indigo Child nominert. Til saman blir det delt ut 100 draumstipend kvart år her i landet. Eit stipend som Norsk kulturråd og Norsk tipping står bak.

I mai blir det kjent kven som får Draumestipendet 2017, eit stipendt på 10.000 kroner. Etter at fristen gjekk ut har det kome inn 340 nominerte, og ein reknar med at talet kan nærme seg 350. Det betyr at nær tretti prosent av desse kan få Draumestipendet. Overført til Sogn og Fjordane skal dette bli opp under seks kandidatar av dei 20 nominerte.

Indigo Child

Bandet Indigo Child frå Eid har allereie markert seg både lokalt og nasjonalt. Det blei starta av fem ungdommar i samband med UKM 2015. Etter den lokale finalen på Eid gjekk dei vidare til fylkesmønstringa i Sogn og Fjordane. Året etter kom dei heilt til UKM landsfestivalen med låta «House on a hill». I samband med dette gjekk dei i studio og spelte inn denne låta og slapp den som singel på mellom anna Spotify. Same år vart dei plukka ut frå UKM landsfestivalen til å vere pauseinnslag under MGPjr. i Oslo Spektrum 5. november. I 2016 fekk dei også ungdomens kulturpris frå Eid kommune. No framover er det først og fremst låtskriving som står på plakaten, og planen vidare er å gå i studio for å spele inn sin første EP i løpet av våren 2017.

Leve av musikken

−Vår største draum er å kunne leve av musikken. Å kunne stå på store og små scener og dele musikken vi skapar saman. Å stadig bli betre og vise at vi kan lage musikk. Og at folk skal like å høyre på den, og at musikken skal vekke kjensler hjå publikum, skriv bandet sjølve i søknaden til Draumestipendet 2017.

Åtte tidlegare vinnarar

Frå før er det åtte frå Eid kommune som har fått Draumestipendet. Det er Madelene Berg, Sveinung Hjelle, Alexander Pavelich, Simon Pavelich, Miriam Bergset, Oddhild Louise Nyberg, Agnes Pavelich og Asbjørn Hagen.

−Eid kommune ligg nok høgt oppe i høve til resten av fylket når det gjeld vinnarar av draumestipendet, seier rektor ved kulturskulen i Eid, Dan Åsebø. Det er han som plukkar ut kandidatane kvart år i samarbeid med lærarane i kulturskulen. Alle dei fem medlemmane av Indigo Child har langt fartstid som elevar i kulturskulen.

Flest frå Sogn

Av dei 20 nominerte kandidatane frå fylket vårt kjem flest frå Sogn, med ti kandidatar frå den regionen. Fire kjem frå Sunnfjord og fem i frå Nordfjord. Dei andre frå Nordfjord er gruppa Silo frå Bremanger, Marius Arntsen frå Stryn, Therese Fossheim frå Bremanger og Ivar Røgeberg frå Gloppen.