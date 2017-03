Heggjabygda kan få Hornindalsvatnvatn i springen

Leiar i Heggjabygda vassverk, Hans Frislid har venta i nesten fire år på eit klart svar om kommunal overtaking av det private vassverket i grenda. Nikolai Åshamar (Sp) stilte i Teknisk- og samfunnsutvalet i går spørsmål om kva dette har stranda på.

Kommunesjef Elin Leikanger tok sjølvkritikk og sa seg samd i at dette er ei sak som har teke altfor lang tid.

– Det burde vore gitt tydelege tilbakemeldingar etter kvart, sa Leikangar som lova at overtaking av vassverket skal kome som sak til politisk handsaming.

To løysingar

Ketil Nord forklarer at kommunen fekk søknad om overtaking av Heggjabygda vassverk i 2013. Etter synfaring såg dei at dei måtte ha bistand for å få vurdert aktuelle løysingar. Ein kom fram til at ein hadde to val; enten å oppretthalde eksisterande vassverk, eller legge sjøleidning frå det nye reinseanlegget på Nor.

Best med sjøleidning

– Konklusjonen er at det driftsmessig vil vere det beste å legge sjøleidning, i staden for å oppretthalde ei ganske kostbar og meir komplisert drift med dårlegare råvatn og eit heilt anna reinseanlegg, seier Nord. Han fortel vidare at det har vore gjennomført traséundersøking og at ein i samband med planlegging av behandlingsanlegget på Nor har teke høgde for at også Heggjabygda kan forsynast derifrå. Men det må gjerast eit politisk vedtak om å ta over eller ikkje.

Også Nord er samd i at det har gått for lang tid, og at det er på tide å få gjort eit vedtak.

Tiltaket ligg forøvrig inne i investeringsplanen til Eid kommune.

Det er hovudleidningsnettet som det er aktuelt for kommunen å ta over, stikkleidningane til den enkelte husstand er det grunneigarane sjølve som har ansvar for.

Ny drikkevasskjelde

Hornindalsvatnet, Nord Euroaps djupast innsjø, vil frå 2018 vere drikkevasskjelda til godt over halvparten av innbyggjarane i Eid kommune. Vatnet skal pumpast opp frå 40 meters djup på Nor på sørsida av Hornindalsvatnet. Vatnet vert først frakta inn i eit reinseanlegg der det blir pumpa gjennom store lampar og utsett for UV-stråling som skal drepe eventuelle skadelege partiklar. Frå reinseanlegget skal vatnet pumpast i retning det store høgdebassenget i Hogaåsen og eit noko mindre høgdebasseng i Leivdalen. Og det er altså også teke høgde for at ein frå Nor kan krysse over til nordsida av Hornindalsvatnet til Åsebø med ei vassleidning for å forsyne Heggjabygda med drikkevatn.