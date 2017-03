– Rekordstort fylkesårsmøte

Rundt 160 delegatar og gjester er venta til årsmøte i Loen.

– Dette er heilt fantastisk seier Reksnes som legg til at dette viser at Senterpartiet er i vinden for tida og at fleire og fleire trur på våre løysingar.

–Eg ser fram til to spennande dagar. Ikkje minst ser eg fram til dei politiske debattane vi skal ha i dag og i morgon, , seier Reksnes..

I dag, fredag 3. februar, kjem mellom andre partileiar Trygve Slagsvold Vedum å skal halde innleiing til fylkesårsmøte med påfølgjande debatt.

– Eg kjenner denne gjengen som ei engasjert forsamling so eg er sikker på vi får eit godt ordskifte seier Reksnes.

Aktivt arbeidsår

–Senterpartiet i Sogn og Fjordane har lagt bak seg eit aktivt arbeidsår, vi har medlemsvekst, vi har gode og aktive lokallag og vi er leiande i den politiske debatten her i fylket. Vi er største parti på fylkestinget med ei aktiv fylkestingsgruppe som har mange viktige posisjonar. Senterkvinnene og Senterungdomen sine fylkesorganisasjonar driv godt. Vi er med andre ord godt rusta til valkampen seier Sigurd Reksnes avslutningsvis.