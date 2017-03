frontpage / Nyhende Har venta i fire år

Har venta i fire år

No har det gått snart fire år sidan Heggjabygda vassverk søkte Eid kommune om kommunal overtaking. No meiner leiaren for vassverket, Hans Frislid det er på høg til at rådmann og ordførar tek tak i saka og får den fram til politisk handsaming.