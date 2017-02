Grønt lys for skipstunnel

Regjeringa og støttepartia er no i sluttfasen med utarbeiding av ny Nasjonal Transportplan. Ifølgje Aftenposten vil det bli prioritert pengar til skipstunnelen i den nye planen for 2018–2029.

Ifølgje TV 2 har transportplanen ei ramme på 928,7 milliarder kroner. Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovudstaden, samt at det er semje om ien ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.

Ny Nasjonal Transportplan skal først leggast fram nærare påske.