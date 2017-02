Løpsk hest kom til rette

Det var rundt klokka 12.00 i føremiddag at folk observerte ein hest utan ryttar i Myklebuståsen på Nordfjordeid. Hesten hadde sal på, og ein kunne derfor gå ut frå at ryttaren var kasta av.

– Dei forbipasserande som observerte hesten møtte på ryttaren litt lenger oppe i bustadfeltet. Ryttaren var i god behald, seier operasjonsleiar ved politisentralen, Bengt Næss.

Det blir no meldt om at også hesten har kome til rette, og at situasjonen er under kontroll.