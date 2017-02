Slik gjekk det i hovudlandsrennet

Hovudlandsrennet er uoffisielt NM for 15/16-åringar, og i dag er det normaldistanse som står på programmet. 15-åringane er ferdige med sitt løp, og her gjekk to lokale løparar seg inn til topp 10-plassering.

Dette er Stårheim-løparane Ingrid Heggen og Lasse Flo Bødal. Heggen vart nr. 6 av dei 46 startande i jenteklassen. Ho hadde eit bomskot på dei to skytingane. I mål var ho drygt to minutt bak vinnaren Hanne Kråkstad Johansen, Bossmo & Ytteren IL.

Også Oselie Henden, Eid IL, deltok i klasse jenter 15 år. Med seks bom på standplass vart det ein 25. plass.

Det var 92 startande i klasse gutar 15 år. Her deltok tre løparar frå Stårheim IL, der Lasse Flo Bødal tok ein 9. plass. Han skaut feilfritt på første skyting, men bomma tre gonger på den andre. I mål var Flo Bødal litt over to minutt bak vinnaren Emil Hage Streitlien, Folldal IF.

Bendik Vereide gjekk seg inn til ein 22. plass, medan Ask Haughovd vart nr. 50.

Beste Nordfjord-løpar blant 15-åringane var Oskar Guddal Breivik, Markane IL, som vart nr. 7.