Norconsult skal fornye Førde sjukehus

Førde sjukehus er ein av Sogn og Fjordane sine største arbeidsplasser. Gruppa er tildelt jobben med å kvalitetssikre konsept og forprosjekt for det nye sjukehuset, og har opsjon på oppdrag i vidare fasar av arbeidet. Sjukehuset skal utvidast med ca. 10 000 m2 nybygg, medan ca. 50 000 m2 av den eksisterande bygningsmassen skal rehabiliterast. Norconsult blir totalleverandør av alle ingeniørfag, landskapsarkitektur, spesialfag og prosjektgruppeleiing. Nordic blir leverandør av arkitektfag i oppdraget.

Vil gi eit betre sjukehustilbod i regionen

– Ei fornying av det nesten 40 år gamle bygget vil få store, positive konsekvensar for både tilsette og pasientar i Sunnfjord og Ytre Sogn. Vi er stolte over at Helse Førde har valt vår gruppe til å løyse dette store og viktige sjukehusprosjektet i ein region der vi har sterk lokal tilstedeværelse. Vi ser fram til å bruke vår samla kompetanse til å bidra til eit betre sjukehustilbod i regionen, seier Jens Kvarekvål, Regiondirektør Vest i Norconsult.

Norconsult og Nordic vann oppdraget i ein open anbodskonkurranse, der totalt seks godt kvalifiserte tilbydargrupper deltok. Gruppa vant fram på kompetanse og oppgåveforståing. Norconsult har eit sterkt fagmiljø innan sjukehus og institusjonsbygg, og er involvert i ei rekkje pågåande sjukehusrelaterte oppdrag, blant anna Nye Kirkenes sjukehus og LHL-klinikkene Gardermoen. Nordic - Office of Architecture er ein erfaren sjukehusarkitekt.

Sterkt fagmiljø innan sjukehus og institusjonsbygg

– Fornyinga av Førde sjukehus er eit av dei største sjukehusoppdraga i Norge i dag. Både for Norconsult som selskap, og for vårt leiande fagmiljø innan sjukehus og institusjonsbygg, er det ei fantastisk anerkjenning at vi blir valt til å løyse dette komplekse, utfordrande og spennande prosjektet, seier Klaus Andreassen, avdelingsleder for helsebygg elektro i Norconsult.

Saman med kollega Kåre Kallmyr som er avdelingsleiar for sjukehus og reinrom i Norconsult, står dei to på som pådrivarar for selskapet sitt sterke fagmiljø og satsing innan sjukehus og institusjonsbygg.

Arbeidet med den første fasen vil ha oppstart umiddelbart, medan detaljprosjekt og byggeperiodar skal i gang sommaren 2018. Det nye sjukehuset skal etter planen stå klart i 2024.